Çaldığı motosikletle kaza yapınca yakalandı Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıntı motosiklet ile trafik kazasına karışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıntı motosiklet ile trafik kazasına karışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Güneş Mahallesi 397. Sokak ile 416 sokak üzerinde M.E yönetimindeki 45 SY 876 motosiklet yaralanmalı trafik kazasına karıştı. Yapılan araştırmada motosikletin M.K'ya ait olduğu ve Beşeylül Mahallesi 572. Sokak adresinden çalındığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Salihli Manisa Güneş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çaldığı motosikletle kaza yapınca yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.