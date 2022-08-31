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Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çaldığı motosikletle kablo çaldı, sonrasında yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriye esnasında fark ettiği kablo hırsızı, yapılan takip sonucu yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriye esnasında fark ettiği kablo hırsızı, yapılan takip sonucu yakalandı. Yapılan incelemede kablo çalan şahsın hırsızlığı çalıntı motosikletle yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniakçayır mahallesinde jandarma ekiplerinin hırsızlıkları önlemek amacıyla sivil araç ile icra edilen devriye esnasında bir şüphelinin haberleşme ve nakil kablosunu çaldığı tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli yürütülen takip sonucunda Yusuflar Mahallesinde yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, olayda kullandığı 30 bin lira değerindeki çalıntı motosikletle beraber 7 bin lira değerindeki 250 metre kablo ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler

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