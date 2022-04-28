Çaldığı motosiklete yakıt almak isteyince yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'da çaldığı motosikletle akaryakıt istasyonuna giderek yakıt almak isteyen hırsızlık şüphelisi, plaka tanıma sistemi sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde motosiklete benzin almak için bir akaryakıt istasyonuna giren M.Y., benzin doldurduğu sırada plaka sisteminde motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Harekete geçen Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, benzin aldıktan sonra istasyondan ayrılan motosikletliyi takibe aldı. Hacıarmağan Mahallesinde seyir halinde olduğunu belirlediği şüpheliyi bir sokakta durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda motosikletin Seydişehir ilçesinden çalındığını ve Ali Tahir Ç. isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüpheli M.Y., Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet ise, sahibine teslim edildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa