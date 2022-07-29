Çaldığı motosiklet sonu oldu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldığı motosiklet ile fırının dışında bulunan cama çarparak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Salah Bilal T. Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde dağıtıcının 34 DLG 705 plakalı motosikletini çaldı. Motosiklet ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan şahıs, dengesini kaybederek yol üzerinde bulunan fırının dış camına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile kanlar içerisinde kalan Salah Bilal T. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi gerçekleştirilen şahıs Akyazı Devlet Hastanesine ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Salah Bilal T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sokağa dönüş yapmak isterken kaldırama çıkarak fırının ön camına çarpması yer alıyor. - SAKARYA