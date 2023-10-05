Hatay'ın Payas ilçesinde çaldığı köpekle güvenlik kamerasına yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Köpek, sahibine teslim edildi.

Çaldığı köpekle sokakta gezen şahıs polis ekiplerinden kaçamadı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde çaldığı köpekle güvenlik kamerasına yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, PAyas ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Çolak'a ait kurt cinsi köpek M.E. isimli şahıs tarafından çalındı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalan şahıs tespit edildi. Köpek, şahıstan alınarak sahibine teslim edildi. Olayın şüphelisi de polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.