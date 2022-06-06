Çaldığı bisikleti satmaya çalışırken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı bisikleti satmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çaldığı bisikleti satmaya çalışırken yakalandı

Konya'da çaldığı bisikleti satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konya'da çaldığı bisikleti satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi, hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde bulunan Pazar alanında devriye attığı sırada hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Bisikletli şahsın, pazar yakınlarında bulunan ve daha önceden çalıntı bisiklet almaktan hakkında işlem yapılan H.K.'nin iş yerine gittiğini gördü. Sivil giyimli polis ekipleri, yanındaki bisikleti satmaya çalışan A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen hırsızlık şüphelisi A.K.'nin ilk ifadesinde "Bisikleti Selçuklu ilçesi Kültür Park içerisindeki bisiklet parkından bağlı olduğu zinciri kırarak çaldığını ve satmak içinde H.K.'nin iş yerine gittiğini" söylediği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan incelemeler sonrasında iş yeri sahibi H.K.'nin de 5 çalıntı bisikleti de satın aldığı anlaşıldı. Bisikletler sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, H.K.'ye çalıntı malzemeleri satın alma suçundan hakkında işlem yapıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title