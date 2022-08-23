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Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

3. Sayfa Haberleri

- Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı.

- Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi

Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

Tragger İspanya Madrid 3. Sayfa Güncel Haberler

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