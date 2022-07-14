Son dakika haberi! Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı araçla ters yöne giren şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı araçla ters yöne giren şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olan şüpheliye 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Şüpheli Serkan A.(39), 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. Çalıntı aracın İnegöl ilçesine giriş yaptığını PTS sisteminin uyarısı üzerine öğrenen polis ekipleri harekete geçti. Takip sonucunda araç, Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönde seyrederken İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu. Şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan ise 3 bin 675 TL para cezası kesildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title