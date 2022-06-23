Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı. Çaldığı akülü çocuk arabasını taşıyamayınca binerek uzaklaştı Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı SİVAS - Sivas'ta yetişkin bir hırsız çalmak istediği çocuk akülü aracını taşıyamayınca içerisine binip sürerek uzaklaştı. Sivas'ta yaşanan ilginç bir hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Paşa Mahallesi Kongre Caddesinde meydana geldi. H.Y' çocuğuna ait 8 bin lira değerindeki akülü arabayı sokakta bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ekipler binanın güvenlik kamerasını izlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın apartmanın önündeki akülü otomobili kucaklayarak götürmeye çalıştığı, aracı kaldıramayınca sinerek sürüp uzaklaştığı görüldü. Hırsızın pişkin tavırları dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa Sivas 3. Sayfa Haberler

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