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Çal ilçesinde okul servislerine denetim

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Denizli'nin Çal ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servisleri yönelik denetimler başladı. Sürücü belgeleri kontrol edildi, öğrencilere trafik kuralları hatırlatıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servisleri yönelik denetimler başladı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çal'da okul servislerine sıkı denetim: Sürücü belgeleri kontrol edildi, öğrencilere trafik kuralları hatırlatıldı. Çal Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında öğrenci servislerini durdurarak sürücülerin ve araçların belgelerini inceledi. Denetimlerde emniyet kemeri takılıp takılmadığı kontrol edilirken, sürücülere trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu. Ayrıca öğrencilere de trafik kurallarını hatırlatan ekipler, güvenli yolculuk için alınması gereken tedbirleri anlattı. Denetimlerin, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa denizli trafik Eğitim Güncel Çal

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