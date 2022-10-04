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Çakmakla oynayan çocuk az kalsın evi yakıyordu

3. Sayfa Haberleri

Çakmakla oynayan çocuk az kalsın evi yakıyordu

Bilecik'te evde çakmakla oynayan çocuk az kalsın evi yakıyordu.

Bilecik'te evde çakmakla oynayan çocuk az kalsın evi yakıyordu.

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi İğdeli Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktığı ihbarını alan ekipler hemen harekete geçti. Bilecik Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı hemen olay yerine sevk edildi. Yangını ev sahipleri kendi imkanlarıyla söndürürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının evdeki çocuğun çakmakla oynadığı esnada çıktığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Bilecik 3. Sayfa Haberler

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