Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2'si çocuk 3 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ü.T., çakmakla oynarken odadaki yatağını tutuşturdu. Büyüyen alevler, bir süre sonra odanın tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne B.T. (22), oğlu Ü.T. ile B.O. ambulansta tedavi gördü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.