Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı.

Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2'si çocuk 3 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Nene Hatun Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ü.T., çakmakla oynarken odadaki yatağını tutuşturdu. Büyüyen alevler, bir süre sonra odanın tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne B.T. (22), oğlu Ü.T. ile B.O. ambulansta tedavi gördü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title