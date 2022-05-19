Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı - Haberler

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Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Kayseri'de otomobilde patlayan çakmak gazı nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilde patlayan çakmak gazı nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesinde Ö.K. ve A.N. otomobil içerisinde çakmaz gazı çekti. Bu sırada arka koltukta bulunan arkadaşlarının şaka amaçlı çakmağı ateşlemesiyle biriken gaz nedeniyle patlama oldu. Kendilerini otomobilden dışarı atan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde 2'inci derece yanıklar oluşan Ö.K. ve A.N. adlı gençler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çakmağı ateşleyen genç olayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Patlama, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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