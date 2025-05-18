Çakarlı Lüks Otomobile Cezai İşlem: Ehliyetine El Konuldu

Çakarlı Lüks Otomobile Cezai İşlem: Ehliyetine El Konuldu
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Bursa'da jandarma, çakar ve uzaktan kumandalı siren takılı lüks otomobili durdurarak sürücüsüne 276 bin lira ceza kesti ve ehliyetine 30 gün el koydu.

Çakarlı otomobile gereği yapıldı: Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu

Ehliyetini kaptıran sürücüye, 276 bin lira ceza kesilirken aracına da el konuldu

BURSA - Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde jandarma tarafından durdurulan lüks otomobilde çakar ve uzaktan kumandalı siren tesisatı çıktı. 276 bin 344 lira cezadan kaçamayan sürücünün ehliyetine 1 ay el konulurken, otomobilde trafikten men edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde M.A.G.'nın kullandığı 34 XX XXXX plakalı lüks otomobil durdurdu. Otomobile takılı vaziyette çakar ve uzaktan kumandalı siren tespit edildi.

M.A.G.'nın otomobilindeki donanım sökülerek jandarma ekiplerine teslim edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 Maddesi gereğince araç sahibi 138 bin 172 lira ve sürücü 138 bin 172 lira para cezası uygulandı. M.A.G'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, 34 XX XXXX plakalı lüks otomobilde 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın huzuru ve vatandaşların seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerinin aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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