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Çakarlı Araçta Sahte Polis Yakalandı

Çakarlı Araçta Sahte Polis Yakalandı
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İstanbul Esenler'de durdurulan çakarlı araçta, kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs ve yanındakiler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda sahte kimlikler ve yasaklı eşyalar ele geçirildi.

İstanbul Esenler'de trafik uygulamasında durdurulan çakarlı araçtan sahte polis çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs ve yanındakiler gözaltına alındı.

Esenler'de dün asayiş denetimi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri çakarlı lüks aracı durdurdu. Plakasında "Koruma" ibaresi bulunan aracın ön koltuğunda oturan D.İ., polis ekiplerine kendisinin de polis memuru olduğunu, aracın koruma aracı olduğunu söyledi. Şahsın bilgilerini kontrol eden polis ekipleri, gösterdiği kartın sahte olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramalarda 3 adet el telsizi, 1 adet biber gazı, 5 adet sahte kurum kimliği, 1 adet oyuncak tabanca, çakar tertibatı ele geçirildi. Araçta bulunan D.İ., G.Y. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca araç sürücüsü G.Y.'ye "araca sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "Çakar kullanımı" nedeniyle 45 bin TL para cezası kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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