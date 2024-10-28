Üye Girişi
Haberler

Çakarlı Araç Süren Yabancı Uyruklu Şahıs İstanbul'da Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından yakalandı. Gözaltına alınan kişi, Kamu Düzenini Bozmak suçundan İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs kısa sürede yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından gözaltına alınan şahıs, ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bazı sosyal medya platformlarında "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Bu çerçevede bir aracın çakarla trafikte seyrettiği belirlendi. Plakası tespit edilen aracın sürücüsünün de O.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. O.Y evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, "Kamu Düzenini Bozmak" suçundan yapılan idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Çakarlı Araç Süren Yabancı Uyruklu Şahıs İstanbul'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Medya Kamu

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti? Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nurettin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin Bey kaç yaşında, nereli? Ballon d'or 2024 kim kazandı? Başakşehir Eyüpspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ballon d'or 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Ekim günün maçları nereden izlenir? Bebeklere alkol verilen hastane hangi hastane adı ne, nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.