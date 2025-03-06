Çakar Takılı Araç Sürücüsüne ve Sahibine Yüksek Cezalar

Samsun'un Bafra ilçesinde çakar takılı araç sürücüne ve araç sahibine toplamda 276 bin 172 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine dün gece yapılan ihbarda 55 APS 179 plakalı otomobilde çakar takılı olduğu bildirildi. Otomobili yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Samsun-Sinop karayolunda aracı durdurdu. Yapılan kontrolde çakar takılı otomobil sürücüsü Bayram T.'ye (21), Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince 138 bin 172 TL, araç sahibine de aynı maddeden 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten 30 gün süreyle menedilirken, şahsın sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu. - SAMSUN