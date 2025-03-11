Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Çakar Lamba Takılı Araç Sürücüsüne 138 Bin TL Ceza

Çakar Lamba Takılı Araç Sürücüsüne 138 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da Jandarma, çakar lamba takılı bir aracı durdurarak sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik uygulamasında çakar lamba takıldığı tespit edilen sürücüye 138 bin 172 TL para cezası uygulandı.

Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesinde trafik uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı incelemede kullanılması yasak olan çakar lamba takıldığı tespit etti. Sürücüye ilgili maddeler gereğince çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetini 1 ay süre ile el konulurken, araç ise 1 ay süreliğine trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig devinden reddedemeyeceği bir teklif aldı
img

İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz isim var
img

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Resmen vahşet! Eski sevgilisinin başını defalarca yere vurdu
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.