Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı önünde terör saldırısı: 2 terörist ölü ele geçirildi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinden Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Çağlayan Mahallesindeki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına saat 11.49 sıralarında silahla ateş açıldı. Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırı sırasında yaralanan emniyet mensupları ve vatandaşlar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından adliye önüne gelerek inceleme yaptı.

Eylem hücresi içinde yer almış

Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu tespit edilirken, yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen örgüt üyeleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganlardan Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı. 2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla'nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı tespit edilmiş, Terörle Mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştı.

11 kilo patlayıcı ile bağlantılı hücre içinde yakalanmıştı

Adana'da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla'nın içinde olduğu minibüsün, Çifte Minareli Camii önünde durdurulduğu, minibüsün içindeki DHKP/C üyeleri olduğu öne sürülen Emrah Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç gözaltına alındığı belirtilmişti. Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından Terörle Mücadele ekipleri bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk'ün Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenlemişti. Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.

Olay yerine metrobüsle gitmişler

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un ise DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023'te gözaltına alındığı ortaya çıktı. Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve "terör örgütü üyeliğinden" cezaevine gönderilen Birkoç'un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.

Öte yandan, iddiaya göre, DHKP/C üyeleri; Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı. - İSTANBUL