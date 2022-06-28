Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 5'inci kattaki korkuluklara çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahıs, Başsavcı vekilleri ve diğer yetkililerin çabalarıyla ikna edilerek korkuluklardan indirildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, 5'inci kattaki korkuluklara çıkan M.B. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Korkuluklara tutunan şahıs bir yandan da elinde tuttuğu mektupları bulunduğu kattan aşağıya fırlattı. Olayın yaşandığı katta önlem alan güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adliyeye sevk edilen ekipler şahsın muhtemel atlama ihtimaline karşı branda açarken, bir yandan da şahsı ikna çabaları başladı. Başsavcı vekilleri ile diğer yetililerin ikna çabalarının ardından M.B. isimli şahıs çıktığı korkuluklardan indirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title