Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsı atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çağlayan Adliyesi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.