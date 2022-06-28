Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu - Haberler

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Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Çağlayan Adliyesi'nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsı atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çağlayan Adliyesi 3. Sayfa Haberler

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