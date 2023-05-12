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Çadırda çıkan yangın araçlara sıçradı

3. Sayfa Haberleri

Çadırda çıkan yangın araçlara sıçradı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda çıkan yangın araçlara sıçrarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çadırda çıkan yangın araçlara sıçradı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda çıkan yangın araçlara sıçrarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kırıkhan ilçesi E5 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, deprem sonrası vatandaşların kurduğu çadırlarda yangın çıktı. Çıkan yangın araçlara da sıçradı. Yangında bir minibüs ve çadır kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

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