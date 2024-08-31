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Çadır yüklü plakasız kamyon polis ekiplerini harekete geçirdi

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Çorum'da polis ekipleri, şüpheli bir çadır yüklü kamyonu durdurmak istedi. Kamyonun sürücüsüne para cezası uygulandıktan sonra araç sahibine teslim edildi.

Çorum'da polis ekiplerinin şüphelenip durdurmak istediği çadır yüklü plakasız kamyon ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakasız ve çadır yüklü kamyondan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Bunun üzerinden kamyondan inip kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu, iki kişiyi polis ekipleri yakaladı. Kamyonun çalıntı olabileceğini de değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmada, kamyonun çekme belgeli araç olduğunu tespit etti.

Detaylı incelemeye alınan kamyonun sürücüsüne 34 bin 813 TL, para cezası uygulandıktan araç sahibine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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