Çadır talebinde bulunan şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde karakola giderek çadır talebinde bulunan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı'na çadır talebine bulunmak için giden A.Ö.'nun (49) yapılan üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma bir adet tabanca ile tabancaya ait 8 adet 7,5 mm çapında fişek ele geçirildi. Jandarma tarafından tabancaya el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. - MALATYA