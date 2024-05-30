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Caddeye park edilen tıra otomobil çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Antalya'da cadde üzerine park edilen tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştı. Yaralanan sürücü itfaiye yardımıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Caddeye park edilen tıra otomobil çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

ANTALYA - Antalya'da cadde üzerine park edilen tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştı. Yaralanan sürücü itfaiye yardımıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan Bilgiye göre, Ö. T. iki sokak uzaklıktaki evinde banyo yapmak için caddeye 07 Z 4457 dorse plakalı tırı park edip gitti. Bu sırada Arif Erdem'in kullandığı Dacia marka 19 EH 262 plakalı otomobil tırın arkasından dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Arif Erdem, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Erdem, sağlık ekipleri tarafından tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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