Caddenin ortasında duran otomobile motosiklet böyle çarptı

Bursa'da anayolun ortasında bekleyen otomobile cadde üzerinden gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde tali yoldan anayola çıkan bir otomobil cadde üzerinde ağır ağır yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü karşısına çıkan aracı son anda fark etti. Frenleyen sürücü yolun ortasındaki otomobile çarparak savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralı adamın yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkez'ine bilgi verildi. Kendisi için çağıran ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA