Üye Girişi
Haberi Paylaş

Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

Caddede gezen başıboş at tehlike oluşturdu

Eskişehir'de kime ait olduğu bilinmeyen başıboş atın, trafiğin yoğun olarak işlediği caddede yaptığı gezinti bir vatanda tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eskişehir'de kime ait olduğu bilinmeyen başıboş atın, trafiğin yoğun olarak işlediği caddede yaptığı gezinti bir vatanda tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Ertaş Bulvarı üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir at görüldü. Caddede akan trafikle birlikte gezintisini sürdüren başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun şekilde trafik akışı olan caddede bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen atın, ara sokaklara girerek gözden kaybolduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title