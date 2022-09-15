Cadde ortasında otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde cadde ortasında motor kısmından dumanlar yükselen otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın tamamen söndürüldü, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Donatım İlçe Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracından inerek olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye gelene kadar çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA