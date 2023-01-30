Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Cadde ortasında kavga ettiği şahıslara kurşun yağdırdı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada silahına sarılan bir şahıs, cadde ortasında kavga ettiği şahsa kurşun yağdırdı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada silahına sarılan bir şahıs, cadde ortasında kavga ettiği şahsa kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Hocaömer Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran şahıslardan biri belinde bulunan silahı çıkararak kavga ettiği şahsa defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olmak istemeyen bir şahıs ise park halindeki araçların etrafında dönüp durdu. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavga anları kameralara saniye saniye yansırken kavgada 1 kişi bıçak darbesiyle bir kişi ise darp neticesi yaralandı. Bıçak darbesiyle yaralanan E.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken darp neticesi yaralanan Y.U., isimli şahsa ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavga yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan tabancadan çıkan iki mermi ise park halindeki iki aracın camına isabet etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman kavga Cami 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title