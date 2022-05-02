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Cadde ortasında kadına şiddet kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cadde ortasında kadına şiddet kamerada Olayı gören vatandaşlar kadının yardımına koşup adamı tekme tokat dövdü Antalya'da bayram günü sokak ortasında bir kadını darp eden adam, olayı görüp yardıma koşan atandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.

ANTALYA (İHA) - Cadde ortasında kadına şiddet kamerada

Olayı gören vatandaşlar kadının yardımına koşup adamı tekme tokat dövdü

ANTALYA - Antalya'da bayram günü sokak ortasında bir kadını darp eden adam, olayı görüp yardıma koşan atandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Adamı vatandaşların elinden yine araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi.

Olay Konyaaltı İlçesine'ne bağlı Molla Yusuf Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aynı işyerinde çalışan ve işe geç geldiğini iddia ettiği kadınla yolda tartışan adam bir anda kadının boğazını sıkıp yumruk atıp yoluna devam etmek istedi. Yumruk yiyen ve henüz kimliği belirlenemeyen kadının kimliği belirsiz adama bağırması üzerine geri gelen adam bu defa kadına yaniden vurmaya başladı. Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevreden gelen vatandaşlar atamı kenara çekmeye çalıştı. Adamın vatandaşlara da itiraz edip karşı çıkması üzerine vatandaşlar bu defa adamı tekme tokat dövüp yere yıktılar. Bayram günün sokak ortasında kadını tekme tokat döven adam, daha fazla dayak yemekten yine diğer vatandaların araya girmesiyle kurtulabildi. Bir süre yerde kalan adam için 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine adam fadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Antalya, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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