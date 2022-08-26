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Cadde ortasında drift yapıp tehlike saçtı

3. Sayfa Haberleri

Cadde ortasında drift yapıp tehlike saçtı

Karaman'da kullandığı otomobil ile cadde ortasında drift yapan sürücüyü 11 bin 836 lira para ceza yazılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaman'da kullandığı otomobil ile cadde ortasında drift yapan sürücüyü 11 bin 836 lira para ceza yazılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece geç saatlerde 1. İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir sürücü cadde ortasında kullandığı otomobil ile biranda drift yapmaya başladı. Otomobil drift yaptığı sırada caddedeki diğer araçlar beklemek zorunda kaldı. Otomobilin drift yaptığı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilin drift yaptığı çevredeki vatandaşlar tarafından polise bildirildi. Polis ekipleri drift yapan sürücüyü yakaladı.

Ehliyeti iptal edildi, 11 bin 836 lira para cezası kesildi

Karaman Emniyet Müdürlüğünde olayla ilgili yapılan açıklamada, "25 Ağustos gecesi bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan 1. İstasyon Caddesinde drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirtilen sürücüyle ilgili olarak, bölgeye sevk edilen ekiplerimiz aracı takibe almıştır. Takibe alınan otomobil 30 metrelik yol üzerinde başka bir araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı kazaya karışmıştır. Ekiplerimiz tarafından yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyeti iptal edilerek araç 60 gün trafikten men edilmiştir. Ayrıca, söz konusu trafik ihlalleri çerçevesinde toplam 11 bin 836 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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