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Cadde ortasında drift attı, tavandan sarkarak video çekti

Cadde ortasında drift attı, tavandan sarkarak video çekti

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bir trafik magandası, çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak dakikalarca lüks aracıyla drift attı.

İstanbul'da bir trafik magandası, çevredeki vatandaşların canını hiçe sayarak dakikalarca lüks aracıyla drift attı. O anlarda sürücünün arkadaşı ise açılır tavandan dışarı sarkarak video çekti. Yaşanan o dakikalarsa çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Tonguç Baba Caddesi'nde yaşandı. Bir trafik magandası, lüks aracı ile cadde ortasında dakikalarca drift attı. Çevreden geçen vatandaş ve araçlara aldırmayan şahıs, uzun süre sözde eğlencesine devam ederken, arkadaşı da o anları açılır tavandan sarkarak videoya aldı. Bir süre sonra drift atmayı bırakan şahıs aracıyla gözden kaybolurken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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