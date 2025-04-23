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Cadde Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı

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Karabük'te husumetli iki kişi arasında yaşanan tartışma, çocukların yoğun olduğu bir caddede bıçaklı saldırıya dönüştü. Serdal K., Murat A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ve eşi gözaltına alındı.

Cadde ortasında husumetlisini bıçakladı

KARABÜK - Karabük'te bir şahıs, husumetlisini çocukların yoğun olduğu caddede bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Serdal K. isimli şahıs, eşi ile birlikte caddede gezerken aralarında husumet bulunan Murat A. ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdal K., husumetlisini 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla çocukların yoğun olduğu caddede kolundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ve eşi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaklaşık 6 gün önce de birbirlerine taş, duba ve bıçakla saldıran şahısların kavgasında Serdal K.'nin eşi Belgin K.'nin kolundan bıçakla yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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