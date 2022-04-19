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Cadde ortasında bıçaklı kavga...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cadde ortasında bıçaklı kavga...

Bursa'da husumetli olduğu düşünülen iki kişi arasında kavga çıktı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da husumetli olduğu düşünülen iki kişi arasında kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi yumruklar havada uçuştu.

Merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana gelen olayda husumetli olduğu düşünülen iki kişi yolda birbirini gördü.

Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi. Birbirine bıçak çekip tehdit savuran şahıslar daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. - BURSA

Cadde ortasında bıçaklı kavga...

Cadde ortasında bıçaklı kavga...

Cadde ortasında bıçaklı kavga...

Cadde ortasında bıçaklı kavga...

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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