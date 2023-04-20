Cadde ortasında bıçaklı kavga

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Kaldırım kan gölüne döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kavgada 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir tartışma sonrası bıçaklı kavga yaşandı. İddiaya göre bir kişi, diğer iki arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan iki gence polis memurlar ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Bölgeye çağrılan 112 ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis bıçaklı kavgayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, bayram alışverişi sebebiyle büyük yoğunluk yaşanan caddede vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. - ERZURUM