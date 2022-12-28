Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Hürriyet Caddesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine bıçaklar ile saldırdığı kavgada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Elazığ kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title