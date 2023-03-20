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Cadde ortasında bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Cadde ortasında bıçaklandı

Düzce kent merkezinde yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce 1 kişi bıçakla yaralandı.

Düzce kent merkezinde yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay; 15;30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geçmişte aralarında husumet olan Fatih U., Oğuzhan Ö. caddede karşılaştı. Şahıslar arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Bu sırada Fatih U. yanında taşıdığı bıçakla Oğuzhan Ö.'yü karın bölgesinden bıçakladı.

Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Oğuzhan Ö.'ye sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken şüpheli Fatih U. ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Düzce 3. Sayfa Haberler

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