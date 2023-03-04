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Bylock kullanıcısı eski öğretmen polisin takibi sonucu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Bylock kullanıcısı eski öğretmen polisin takibi sonucu yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulanan Bylock kullanıcısı şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulanan Bylock kullanıcısı şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan araması bulunan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY Terör Örgütünde Milli Eğitim yapılanmasında yer alan ve Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan, 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulunan A.B. Bylock kullanıcısı şahıs; kent merkezi Eşrefpaşa mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemlerini ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar ByLock 3. Sayfa Haberler

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