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ByLock Kullanan FETÖ Üyesi Bursa'da Yakalandı

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Ardahan Emniyeti tarafından takip edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.S., Bursa'da yakalandı. O.S., Ardahan Üniversitesi'nde sorumlu abi faaliyetleri yürüttüğü ve ByLock kullandığı tespit edilmişti.

Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. Ardahan Emniyetinin takibi sonucunda Bursa'da yakalandı.

Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ terör örgütüne bağlı olarak Ardahan Üniversitesi'nde sorumlu abi faaliyetleri yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan, ayrıca Ardahan'da imam olarak görevliyken KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve ByLock kullandığı tespit edilen O.S. isimli şahsın Bursa'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ardahan il Emniyet müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordine sonucu, O.S. isimli hükümlü bugün Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardahan ByLock Bursa Güvenlik Ceza Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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