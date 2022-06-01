By-Lock kullanıcısı öğretmen FETÖ'den tutuklandı - Haberler

Afyonkarahisar'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı olan By-Lock isimli programın kullanıcısı olduğu belirlenen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bir özel okulda öğretmen olarak görev yapan ve By-Lock kullanıcısı olduğu belirlenen N.B., isimli şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa