Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti - Haberler

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Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kestiSAMSUN Samsun'da buz tutan yolda kontrolden çıkan tır refüje çıkarak makas kesti.

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

SAMSUN Samsun'da buz tutan yolda kontrolden çıkan tır refüje çıkarak makas kesti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Miliç mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan tır, kar yağışı sonrası buz tutarak kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan tır, refüje çıkıp makas keserek durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tırın yolda ters durması trafik akışını engelledi. Kazanın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Tır, vinç yardımıyla yol kenarına çekildi.

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

Buzlu yolda kayan tır refüje çıkarak makas kesti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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