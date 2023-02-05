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Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı

Aksaray'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan servis minibüsü kanala düştü.

Aksaray'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan servis minibüsü kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5071 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesinden Organize Sanayi Bölgesine giden A.K. idaresindeki 68 S 0527 plakalı servis minibüsü buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada, araçta bulunan A.E. (22) ile kardeşi H.E. (16) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Haberler

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