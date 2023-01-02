Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 2 polis memuru yaralandı 3. Sayfa Haberleri Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 2 polis memuru yaralandıBARTIN Bartın'da buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı. Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 2 polis memuru yaralandı BARTIN Bartın'da buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza Bartın Karabük karayolunun Kirazlıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gökhan G. Yönetimindeki 74 AAV 863 plakalı otomobil buzlanan yolda kontrolden çıkıp kayarak direğe çarptı. Gelen ihbarın ardından kontrol amaçlı bölgeye geçen polis otosuna ise Besim C. İdaresindeki 74 BC 066 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sırasında polis otosundaki S.Ç. ve K.K. isimli 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bartın 3. Sayfa Haberler

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