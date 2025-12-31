Haberler

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Kaza anı kamerada

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Kaza anı kamerada
Güncelleme:
Nevşehir'de buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobille takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu organize sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRL 149 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında durdu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ilk tedavisinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR

