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Buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından oluşan gizli buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından oluşan gizli buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 23 ABP 966 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü A.Y. ile araçta bulunan Z.Y., M.Y ve S.Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ekipler kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yazıkonak Elazığ 3. Sayfa Haberler

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