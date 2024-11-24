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Buzlanma nedeniyle devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı

Buzlanma nedeniyle devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan tır devrildi. Tır sürücüsü E.U. ve oğlu A.U. yaralandı, A.U. durumu ağır olduğu için Ankara'ya sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü baba ve yanında bulunan oğlu yaralandı.

Kaza, Ankara Niğde otobanı Kulu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. idaresindeki 21 ACR 866 plakalı tır yolun buzlu olması nedeni ile kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü E.U. ve yanında bulunan oğlu olduğu öğrenilen A.U. (25) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U.'nun Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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