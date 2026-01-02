Haberler

Buzlanan yolda kayan otomobil apartmanın bahçesine düştü

Buzlanan yolda kayan otomobil apartmanın bahçesine düştü
Güncelleme:
Sinop'ta meydana gelen kazada, buzlanan yolda kontrolü kaybeden otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Sinop'ta buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü.

Kaza, Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaymaya başladı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, araçta küçük çapta maddi hasar oluştuğu belirlendi. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Apartman bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

