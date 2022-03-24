Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

Kars'ta buzlanan yolda kalan iki tır, sürücülerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonucu kurtarılarak yollarına devam etti.

SUSUZ, KARS (İHA) - Kars'ta buzlanan yolda kalan iki tır, sürücülerin yaklaşık 45 dakikalık uğraşları sonucu kurtarılarak yollarına devam etti.

Kars- Susuz karayolunun Mezra köyü mevkiinde buzlanan yol sürücülere zor anlar yaşattı. Gürcistan'dan gelerek İran'a gitmekte olan iki tır Mezra köyü mevkiinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı rampayı çıkamayarak yolda kaldı. Trafik akışının aksadığı bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri kısa süreliğine yolu kapatarak, tırların kaldıkları yerden çıkmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 45 dakika yolda kalan ve sürücülerinin uzun uğraşları ile hareket ettirdiği tırlar yollarına devam etti. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri de kısa süreliğine kapattıkları karayolunu yeniden ulaşıma açtılar. - KARS

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürcistan, Susuz, İran, Kars, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title