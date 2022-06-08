Buz nedeniyle işlenen cinayete müebbet hapis cezası istendi - Haberler

Buz nedeniyle işlenen cinayete müebbet hapis cezası istendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta sipariş verdiği buzun parasını vermemesi üzerine tartıştığı tekel bayisini sahibini silahla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Hüseyin Yaşatan'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt'ta sipariş verdiği buzun parasını vermemesi üzerine tartıştığı tekel bayisini sahibi Ferdi Özekinci'yi silahla vurarak öldüren Hüseyin Yaşatan'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Yaşatan ile avukatı hazır bulundu. Maktul Ferdi Özekinci'nin ailesi ve avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seyedpezhman Hosseınırahımı, olay tarihinde maktulün işlettiği tekel bayide çalıştığını, sanığın da müşterileri olduğunu aktardı. Tanık Hosseınırahımı "Olay günü sanığa ilk kez sipariş götürdüm. Sanık bizim bayiden buz siparişi vermişti. Gittiğimde çok sinirliydi, agresifti, sanırım alkollüydü. Zaten benim paramı da vermedi. Sanık yanağımdan bir makas aldı, otur paranı vereceğim dedi. Ben elini çek dedim bunun üzerine sanık böyle dediğim için bana bir yumruk attı. Ben bunu pek önemsemedim. Tekel bayiye geri döndüm" dedi. Olayı patronu Ramazan Özekinci'ye anlattığını sonrasında maktule anlattığını söyleyen tanık, "Aradan 1-2 saat geçtikten sonra bir silah sesi duydum. "Maktul yerde yatıyordu. Sanık sonra bir daha silahla ateş ettiği için korktum ve olay yerinden kaçtım" dedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Hüseyin Yaşatan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılasını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Hüseyin Yaşatan, olay günü katılan tarafın kendisini darp ettiğini belirtti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ferdi Özekinci ile müşteki Ramazan Özekinci'nin kardeş oldukları ve Esenyurt'ta tekel bayi işlettikleri aktarılmıştı. Olay tarihi olan 24 Ekim 2021'de sanık Hüseyin Yaşatan'ın maktulün tekelinden buz sipariş verdiği, sonrasında sanık ile maktulün arasında siparişin bedeli ile ilgili tartışma çıktığı ve bu tartışma sonrasında sanığın silahıyla maktule ateş ederek öldürdüğü iddianamede kaydedilmişti. İddianamede, sanık Hüseyin Yaşatan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.