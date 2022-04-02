Büyükşehirden marketlere Ramazan denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında marketlerde fahiş fiyatların önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında fahiş fiyat artışına karşı kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde sıkı denetimde bulunuyor. Zabıta dairesi başkanlığı ekipleri, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla market denetimlerini gerçekleştiriyor. Marketlerdeki reyonları inceleyen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulunuyor. Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indiriminin gelmesi, ekiplerin dikkat ettiği konuların başında geldi. Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil gibi temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 1 Nisan itibariyle uygulamaya konulan KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol ediyor. Denetimlerde, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi kontrol edildi. Raflarda etiket kontrolü de yapan ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 10'luk indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceledi. - KOCAELİ